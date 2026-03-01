شميدت: الهبوط من «بوندسليجا» أمر محتوم

أقرَّ فرانك شميدت، مدرب فريق هايدنهايم الأول لكرة القدم، بأنه فقد تقريبًا الأمل في قدرة فريقه متذيل الترتيب على تجنب الهبوط من الدوري الألماني «بوندسليجا».

وكانت الخسارة بهدفين نظيفين أمام فيردر بريمن، السبت، هي المباراة الـ 11 للفريق دون أي انتصار برصيد 14 نقطة من 24 مباراة، إذ يتأخر الفريق بفارق ثماني نقاط عن مركز ملحق الهبوط، وتسع نقاط عن منطقة الأمان.

وقال شميدت: «في النهاية، أظهرنا بوضوح أننا لا نستطيع تجنب القول إنَّ طريقنا ـ وفقًا لما تبدو عليه الأمور اليوم ـ يقود إلى الدرجة الثانية».

وأضاف: «سنحتاج إلى حصد نقاط بمعدل أعلى مما حققناه في المتوسط بعد مرور 24 جولة».

وأوضح شميدت أنَّ قول إنَّ «ثقتنا لم تتزعزع» لن يكون صحيحًا، مضيفًا: «الأمل وحده لا يأخذك بعيدًا في كرة القدم».

وذكر أنَّ الخسارة في بريمن كانت انتكاسة كبيرة، بحيث أصبح على الفريق الآن التعامل مع الهبوط «ولديه وقت طويل للاستعداد للدرجة الثانية».

وصعد هايدنهايم إلى دوري الدرجة الأولى في 2023، وأنهى أول مواسمه في المركز الثامن ليتأهل إلى دوري المؤتمر، وأنقذ الفريق نفسه من الهبوط في الموسم الماضي من خلال خوض مباراتي الملحق.

وتولى شميدت تدريب الفريق منذ عام 2007، وقال مسؤولو النادي إنَّ منصبه غير مهدد.