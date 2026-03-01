حضور جماهيري قياسي في افتتاح كأس آسيا للسيدات

انطلقت منافسات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات أستراليا 2026، الأحد، بحفل افتتاح على أرضية «ملعب بيرث»، حيث احتشد أكثر من 44379 متفرجًا، في أعلى حضور جماهيري بتاريخ البطولة، لمتابعة انطلاقة أعرق مسابقات المنتخبات الوطنية للسيدات في القارة.

وتجاوز الحضور في «استاد بيرث» الرقم القياسي السابق البالغ 18 ألف متفرج، والمسجل في نسخة عام 2014 في فيتنام، ما يعكس حجم الحماس والترقب المحيطين بالنسخة الأحدث من البطولة القارية الأبرز للسيدات في آسيا.

وقبل المواجهة الافتتاحية بين أستراليا والفلبين، احتضن الملعب أمسية حافلة بالعروض الموسيقية العالمية، بما يليق بمكانة الحدث القاري الكبير.