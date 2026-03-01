ختام مرحلة المجموعات في ليالي نجران

اختتمت مرحلة المجموعات لبطولة «ليالي نجران الرمضانية للكرة الطائرة»، للجهات الحكومية، التي ينظّمها فرع وزارة الرياضة في المنطقة، بالشراكة مع جمعية «نبض الرياضية»، فجر الأحد، وذلك في صالة مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران، بمشاركة 14 جهةً.

وشهد اليوم الختامي لمرحلة المجموعات للبطولة، ثلاث مباريات، جمعت المباراة الأولى، فريقي قوة الطوارئ الخاصة ومستشفى القوات المسلحة، وانتهت بفوز الأول بشوطين مقابل شوط، وجمعت المباراة الثانية فريقي الإدارة العامة للمجاهدين وإمارة منطقة نجران، وانتهت المباراة لصالح الثاني بشوطين بلا مقابل، فيما كانت آخر مباريات اليوم الختامي لمرحلة المجموعات للبطولة بين فريقي الدفاع المدني وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران، وانتهت بفوز الدفاع المدني بشوطين بلا مقابل.

وبهذه النتائج تحدد الترتيب النهائي للفرق المتأهلة إلى دور الثمانية للبطولة «مرحلة خروج المغلوب»، وهي: فريقا الكلية التقنية وحرس الحدود عن المجموعة الأولى، وعن المجموعة الثانية فريقا فرع وزارة الرياضة بنجران وتعليم نجران، وعن المجموعة الثالثة فريقا جامعة نجران والدفاع المدني، فيما تأهل عن المجموعة الرابعة فريقا مستشفى القوات المسلحة وإمارة منطقة نجران.