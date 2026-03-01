الخليج ينتعش بعودة كينج وفورتونيس ويفتقد بيدرو

استعاد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، خدمات الثنائي اليوناني فورتونيس والنرويجي جوشوا كينج، لاعبي الفريق بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة العضلية، ليصبحا تحت رهن إشارته في مواجهة الحزم، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وتُمثل عودة الثنائي دفعة هجومية قوية للفريق، عطفًا على مساهماتهما التهديفية المؤثرة خلال الموسم الجاري، ما جعلهما من أبرز عناصر الخليج على مستوى التسجيل وصناعة الأهداف.

في المقابل، يفتقد الخليج خدمات الظهير الأيسر بيدرو ريبوشو بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، فيما تشير التوقعات إلى مشاركة علي سالم في الجهة اليسرى بديلًا عنه، في أول ظهور أساسي له منذ انضمامه قادمًا من نادي الأخدود بنظام الإعارة.