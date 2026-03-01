5 مدربين يختارون هتان «نجم الجولة»

نجح هتان باهبري، لاعب فريق الخلود الأول لكرة القدم، في اقتناص لقب «نجم الجولة»، الذي تمنحه «الرياضية» بعد كل أسبوع من دوري روشن السعودي بناءً على غلبة اختيارات كوكبةٍ من المدربين السعوديين والأجانب.

واختار خمسة مدربين من أصل ثمانية، استطلعت «الرياضية» آراءهم، باهبري نجمًا للجولة الـ 24.

وقاد الدولي السعودي السابق باهبري فريقه إلى الفوز على مضيفه نيوم بعد تسجيله هدفين في مباراة الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي التي انتهت بنتيجة 2ـ1، السبت، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

ووقع اختيار السعوديين يوسف عنبر وخالد القروني والبحريني خالد جاسم والأردني عثمان الحسنات والعراقي راضي شنيشل على هتان باهبري.

وذهب صوت السعودي فوزي الشهري إلى سلطان مندش، واختار التونسي فتحي الجبال البرتغالي فابيو مارتينز لاعب الخليج، وذهب صوت المصري حلمي طولان إلى البرتغالي جواو فيليش لاعب النصر.

ولعب هتان مع الخلود الموسم الجاري 24 مباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري روشن السعودي، سجل 6 أهداف وأسهم في صناعة أربعة أهداف.