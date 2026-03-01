قبل الاتفاق.. زكري يرفض إراحة الشبابيين

يفتتح الجزائري نور الدين زكري، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، الأحد، ملف مباراة الاتفاق، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي على ملعب «إيجو» في الدمام، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن المدرب الجزائري فضّل مواصلة التدريبات وعدم منح اللاعبين راحة بعد تأجيل مباراة النادي العاصمي أمام زاخو العراقي في نصف نهائي دوري أبطال الخليج.

ومنح زكري راحة لجميع اللاعبين، السبت، بعد مباراة الجولة الـ 24 من الدوري أمام الهلال، الجمعة الماضي، والتي خسرها 3ـ5.

وكشف المصدر عن أن الشباب سيفتقد إلى خدمات مهاجمه البرازيلي كارلوس جونيور لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر بعد تعرضه إلى إصابة في عضلات البطن ويحتاج إلى تدخل جراحي.

ويحتل الشباب المركز 13 في سلم الترتيب برصيد 25 نقطة من ستة انتصارات وسبعة تعادلات و11 خسارة.