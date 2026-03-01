كوبولي بطل تحدي المكسيك

أحرز الإيطالي فلافيو كوبولي لقب دورة أكابولكو المكسيكية في كرة المضرب «500 نقطة»، التي تلعب على الملاعب الصلبة، بفوزه على الأمريكي فرانسيس تيافو 7ـ6 «7ـ4» و6ـ4 في النهائي فجر الأحد.

وهو اللقب الثالث للإيطالي في مسيرته، وجاء بعد مواجهة صعبة أمام تيافو دامت ساعتين وتسع دقائق.

وحسم كوبولي المجموعة الأولى بشق الأنفس بعد أن احتاج إلى شوط كسر التعادل، بعدما أنقذ تيافو نقطة حسم المجموعة وهو متأخر 4ـ5.

وهيمن اللاعب الإيطالي على الشوط الفاصل، حيث انتزع التقدم 6ـ4 قبل أن يحسم المجموعة إثر ضربة خاطئة من تيافو.

وواجه تيافو ضغطًا أكبر في المجموعة الثانية بعد أن خسر إرساله ليتقدم 3ـ2، قبل أن يحتفظ كوبولي بإرساله ليتقدم 4ـ2.

وبدا الإيطالي في طريقه لكسر إرسال منافسه مرة ثانية بعد أن حصل على فرصتين لتحقيق ذلك، لكن تيافو ردّ بقوة ليحتفظ به.

بدا أن تيافو قد اكتسب الثقة من هذه اللحظة، حيث تمكن من معادلة النتيجة 4ـ4 في الشوط التالي.

لكن عودة تيافو لم تكتمل، إذ ردَّ كوبولي بكسر إرسال منافسه في الشوط التالي ليتقدم 5ـ4 ثمّ يرسل لحسم النتيجة.