في الرمق الأخير.. ميلان يحبط كريمونيزي

انتزع فريق ميلان الأول لكرة القدم فوزًا صعبًا على مضيفه كريمونيزي 2ـ0 في المباراة التي جمعتهما، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي سنحت لهما، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجَّل ميلان الهدف الأول عن طريق ستراهينيا بافلوفيتش عند الدقيقة «89»، وأضاف رافاييل لياو الهدف الثاني عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ميلان رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق عشر نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر.

وتوقف رصيد كريمونيزي عند 24 نقطة في المركز الـ16.

وأصبح هذا الفوز هو الـ 16 لميلان في الدوري الموسم الجاري، مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في تسع.

فيما كانت هذه الخسارة هي الـ 13 لكريمونيزي في الدوري الموسم الجاري، مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في تسع.