«التحكيم» ينقض قرار المنازعات في قضية الاتفاق

كشفت لـ«الرياضية» مصادر، عن أن مركز التحكيم الرياضي السعودي أصدر، الأحد، قرارًا يقضي بنقض حكم لجنة فض المنازعات السابق، القاضي برفض مطالبة نادي الاتفاق الحصول على بدل التدريب الخاص باللاعب ريان البلوشي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قرار مركز التحكيم، يقضي بأحقية نادي الاتفاق في المطالبة ببدل التدريب، عقب توقيع اللاعب عقدًا احترافيًا مع نادي الرياض في يوليو 2024، مع إلزام نادي الرياض بسداد مبلغ إجمالي يبلغ 1.1 مليون ريال، يشمل رسوم التقاضي.

ووفقًا للمصادر، تعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر 2024، عندما خاطب نادي الاتفاق إدارة الرياض للمطالبة بالمستحقات المالية دون تلقي رد، ما دفع الأول إلى التقدم بشكوى لدى لجنة فض المنازعات نهاية العام ذاته، قبل أن تصدر اللجنة قرارًا برفض المطالبة.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الاتفاق صعّدت الملف إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي نهاية عام 2025، ليصدر المركز حكمه النهائي بنقض قرار لجنة فض المنازعات، وإقرار أحقية النادي بالمبلغ المستحق.