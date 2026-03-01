أياكس يتعثر بالتعادل الـ11

تعادل فريق أياكس الأول لكرة القدم، الأحد، سلبًا مع نظيره زفوله، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الهولندي.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اُتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع أياكس رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، محققًا تعادله الحادي عشر في الدوري الموسم الجاري، مقابل الفوز في 11 مباراة، والخسارة في ثلاث مباريات.

في المقابل، رفع زفوله رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر، محققًا تعادله السابع في الدوري الموسم الجاري مقابل الفوز في سبع مباريات والخسارة في 11 مباراة.