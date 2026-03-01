مصر تستضيف اجتماع مجلس «إيفاب»

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استضافة بلاده للنسخة المقبلة لاجتماعات المجلس الدولي لكرة القدم «إيفاب».

وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، الأحد، أن رئيسه المهندس هاني أبوريدة شارك في الاجتماع الحالي لـ«إيفاب» والمنعقد في ويلز.

وأضاف: «يضم مجلس «إيفاب» في عضويته الدول الأربع المؤسسة لقوانين لعبة كرة القدم، وهي إنجلترا وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز، إلى جانب أربعة أعضاء من «فيفا»، ويمثله جياني إنفانتينو والمهندس هاني أبو ريدة واثنان من نواب الرئيس، وذلك في إطار مسؤولية «إيفاب» التاريخية عن مراجعة وتحديث قوانين اللعبة بما يواكب تطورات كرة القدم عالميًا».

وأضاف: «تقديرًا للدور المصري البارز داخل «فيفا»، تقرر أن تستضيف مصر الاجتماع المقبل لمجلس «إيفاب»، بعد تنازل الأخير عن دورية استضافة الاجتماع لمصر، في خطوة تعكس الثقة الدولية في القدرات التنظيمية المصرية، وتؤكد مكانة مصر كشريك فاعل في أحداث «فيفا»».

وأوضح: «يعد استضافة الاجتماع المرتقب تأكيدًا جديدًا على الحضور المؤثر لمصر داخل المؤسسات الدولية، ودورها المستمر في دعم وتطوير منظومة كرة القدم على المستوى الدولي».