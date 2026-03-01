برشلونة يفقد ليفاندوفسكي أمام أتلتيكو مدريد

تأكد غياب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الأول لكرة القدم، عن مواجهة الإياب من نصف نهائي كأس إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد، بسبب كسر في عظم الحاجب، وفقًا لما أعلن النادي الكاتالوني، الأحد.

وجاء في بيان برشلونة: «تعرض ليفاندوفسكي للإصابة في المباراة الأخيرة ضد فياريال، وأظهرت الفحوصات إصابة بكسر في عظم الحاجب الأيسر، وسيغيب عن مواجهة أتلتيكو مدريد».

وتعرض العملاق الكاتالوني لهزيمة قاسية برباعية نظيفة أمام فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في مباراة الذهاب مطلع فبراير الماضي.

ولعب ليفاندوفسكي، صاحب الـ37 عامًا، دورًا ثانويًّا مع برشلونة الموسم الجاري، حيث غالبًا ما يُترك على مقاعد البدلاء لصالح فيران توريس.

وبعد مشاركته بديلًا، أحرز المهاجم السابق لبايرن ميونيخ الألماني الهدف الرابع لبرشلونة متصدر ترتيب الدوري، خلال الفوز 4ـ1 على فياريال، السبت.