كأس آسيا للسيدات.. أستراليا تتجاوز الفلبين

نجح منتخب أستراليا الأول لكرة القدم للسيدات في تحقيق الفوز على الفلبين 1ـ0، الأحد، على ملعب مدينة بيرث، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا للسيدات المنظمة حاليًا في أستراليا.

وسجلت سام كير هدف الفوز الثمين لصالح المنتخب الأسترالي عند الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

وحصد منتخب أستراليا أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما ظل منتخب الفلبين بلا رصيد.

وتلعب المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، الإثنين، عندما تلتقي كوريا الجنوبية مع إيران على ملعب مدينة جولد كوست.

ويتأهل إلى دور الثمانية أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث في المجموعات الثلاث.

يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الستة الأولى تتأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.