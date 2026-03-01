النصر ينتظر فحوصات رونالدو

أوضحت لـ«الرياضية» مصادر خاصة أنَّ البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، سيخضع الإثنين لفحص عبر الأشعة لدى أحد المراكز الطبية المختصة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنَّ الفحص المبدئي، الذي خضع له رونالدو «41 عامًا» في مقر سكن الفريق في مدينة المجمعة، بيَّن معاناته من آلام في العضلة الخلفية، لكن الكشف سيحدد مدى نوعية الإصابة وفترة الغياب.

وأصيب النجم البرتغالي خلال مواجهة فريقه أمام الفيحاء، السبت، التي شارك فيها حتى الدقيقة «81»، الأمر الذي أجبر البرتغالي جورجي جيسوس على الاستعانة بخدمات البديل عبد الله الحمدان والزج به في المباراة.

من جهة أخرى، منح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، لاعبي فريقه إجازة لمدة يوم واحد بعد العودة من المجمعة، بسبب قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل مواجهات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، إذ كان من المقرر أن يواجه النصر نظيره الوصل الإماراتي، الأربعاء.