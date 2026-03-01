إراحة الهلال يومين.. وبرنامج خاص يجهز بنزيما

يعمل الجهاز الطبي في نادي الهلال بقيادة الإسباني خوان جيمينيز على تجهيز النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة النجمة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي، الجمعة المقبل، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويعاني النجم الفرنسي من إصابة في العضلة الضامة حرمته من المشاركة مع القطب العاصمي في مباراتي التعاون والشباب في الجولتين الماضيتين من دوري «روشن».

ويواصل بنزيما برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل يومي في مقر النادي بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها في أحد مستشفيات الرياض، الأربعاء الماضي، تعرضه إلى إصابة العضلة الضامة ويحتاج فترة علاج وتأهيل تتراوح ما بين 10 إلى 15 يومًا.

من جانب آخر، منح الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق الأزرق، اللاعبين إجازة الأحد، إضافة إلى اليوم السابق، بعد تأجيل موعد مواجهة السد القطري في دوري أبطال آسيا، على أن تستأنف التدريبات، الإثنين.

ويحتل الهلال المركز الثالث في سلم ترتيب دوري «روشن» برصيد 58 نقطة من 17 انتصارًا وسبعة تعادلات دون أي خسارة، وبفارق نقطة عن الأهلي الثاني، وثلاث نقاط عن النصر المتصدر.