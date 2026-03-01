بتسيكي يخطف سباق تايلاند للدراجات النارية

فاز ماركو بتسيكي، متسابق فريق أبريليا، بسباق جائزة تايلاند الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية، الأحد، بعد تصدره من البداية حتى النهاية.

انطلق بتسيكي من المركز الأول ليحقق الفوز بفارق ​أكثر من خمس ثوان عن بيدرو أكوستا متسابق «كيه.تي.إم» وراؤول فرنانديز من تراك هاوس، بينما انتهى سباق حامل اللقب مارك ماركيز بطريقة مأساوية بسبب ثقب في الإطار الخلفي.

وأصبح بتسيكي أول متسابق ​من ‌أبريليا ⁠يفوز ​بثلاثة سباقات ⁠جائزة كبرى متتالية منذ الموسم الماضي، بينما أكمل زميله في الفريق خورخي مارتن وآي أوجورا متسابق تراك هاوس المراكز الخمسة الأولى لتحظى دراجات أبريليا بيوم لا يُنسى.