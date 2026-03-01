الأهلي يفتح ملف الاتحاد.. والراحة قبل الديربي

قرَّر الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مواصلة التدريبات اليومية، الأحد، بعد تأجيل مواجهة دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الدحيل القطري، المقرر خوضها الإثنين في الدوحة، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ المدرب الألماني سيفتتح ملف مواجهة ديربي جدة أمام الاتحاد، الجمعة، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وكشف المصدر عن أنَّ الألماني يايسله أبلغ لاعبيه بحصولهم على إجازة الثلاثاء المقبل، من أجل منحهم مزيدًا من الراحة بسبب ضغط المباريات، على أن يستأنفوا التدريبات الأربعاء.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في سلم الترتيب برصيد 59 من 18 انتصارًا وخمسة تعادلات وخسارة، بفارق نقطتين عن النصر المتصدر، ونقطة عن الهلال الثالث.