يونايتد يقفز إلى الثالث بنقاط كريستال بالاس

واصل فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم نتائجه المميزة تحت قيادة مايكل كاريك، المدرب الجديد، وتقدم للمركز الثالث في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقلب مانشستر يونايتد تأخره 0ـ1 أمام ضيفه كريستال بالاس إلى انتصار ثمين ومستحق 2ـ1، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ28 للمسابقة.

وبادر كريستال بالاس بتسجيل هدف مباغت حمل توقيع ماكسينس لاكروا عند الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، الذي جرى على ملعب «أولد ترافورد»، معقل فريق مانشستر يونايتد.

وتابع اللاعب الفرنسي ركلة ركنية نفذها زميله بيرنان جونسون من الجانب الأيسر، ليسدد ضربة رأس متقنة، واضعًا الكرة على يمين البلجيكي سيني لامينس، حارس مرمى مانشستر يونايتد، الذي اكتفى بالنظر لها وهي تعانق شباكه.

وفي الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمانشستر يونايتد بعد قيام لاكروا بجذب ماثيوس كونيا، لاعب الفريق المضيف داخل منطقة الجزاء، لينال لاعب كريستال بالاس على إثرها البطاقة الحمراء، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ونفذ برونو فيرنانديز ركلة الجزاء بنجاح، بعدما وضع الكرة زاحفة على يسار دين هندرسون، حارس مرمى كريستال بالاس، الذي ارتمى في الجهة المقابلة، محرزًا هدف التعادل لمانشستر يونايتد عند الدقيقة 57.

واستغل مانشستر يونايتد النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز السلوفيني بنيامين سيسكو الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 65.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الـ14 في البطولة الموسم الجاري مقابل 9 تعادلات و5 هزائم، إلى 51 نقطة في المركز الثالث.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس، الذي تكبد خسارته الـ11 في المسابقة خلال الموسم الجاري مقابل 9 انتصارات و8 تعادلات، عند 35 نقطة في المركز الـ14.