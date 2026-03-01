الرئيسية / الصورة .. قصة

بطل جائزة تايلاند

2026.03.01 | 07:36 pm
تُوِّج ماركو بتسيكي، متسابق فريق أبريليا، بسباق جائزة تايلاند الكبرى ضمن بطولة العالم للدرَّاجات النارية، الأحد، بعد تصدره من البداية حتى النهاية. (رويترز) بطل جائزة تايلاند

