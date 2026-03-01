بطل جائزة تايلاند

تُوِّج ماركو بتسيكي، متسابق فريق أبريليا، بسباق جائزة تايلاند الكبرى ضمن بطولة العالم للدرَّاجات النارية، الأحد، بعد تصدره من البداية حتى النهاية. (رويترز)