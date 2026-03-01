تتويج كوبولي

أحرز الإيطالي فلافيو كوبولي لقب دورة أكابولكو المكسيكية في كرة المضرب «500 نقطة»، التي تلعب على الملاعب الصلبة، بفوزه على الأمريكي فرانسيس تيافو 7ـ6 «7ـ4» و6ـ4 في النهائي فجر الأحد.