«الباكورا» تتصدّر موائد إفطار الجالية الباكستانية في الباحة

تُعدُّ «الباكورا» الطبق الأبرز على مائدة الإفطار لدى الجالية الباكستانية في منطقة الباحة خلال شهر رمضان المبارك، إذ تمثِّل تقليدًا سنويًّا راسخًا، وركنًا أساسيًّا في السفرة الرمضانية، إلى جانب أطباقٍ شعبيةٍ أخرى، تعكس الموروث الغذائي والثقافي للجالية.

ويحرص أبناء الجالية الباكستانية على إعداد «الباكورا» قبيل أذان المغرب بوصفها طبقًا خفيفًا، يُحضَّر من الخضروات المغموسة في خليط الدقيق والبهارات، ثم تُقلى حتى تكتسب لونها الذهبي المميَّز، وتُقدَّم ساخنةً على مائدة الإفطار في أجواءٍ يطغى عليها التآلف والاجتماع الأسري.

وأكد عددٌ من أبناء الجالية، أن مشاركة هذا الطبق مع الأصدقاء السعوديين أصبحت عادةً سنويةً، تُعبِّر عن روح التبادل الثقافي، والتقارب الاجتماعي، مشيرين إلى أن السفرة الرمضانية تُمثِّل فرصةً لتعزيز أواصر الأخوة، خاصَّةً في ظل ما تنعم به السعودية من أمنٍ واستقرارٍ وتعايشٍ بين مختلف الجنسيات.

وأوضحوا أن «الباكورا» تُعدُّ بالنسبة لهم رمزًا من رموز رمضان، وأن إعدادها وتقديمها للأصدقاء، يعكس مشاعر الود والانتماء، ويُجسِّد روح الشهر الفضيل القائمة على الرحمة والتكافل.

وتعكس هذه المظاهر الرمضانية حضور الجالية الباكستانية الفاعل في المجتمع المحلي، ومشاركتها في المناسبات الدينية والاجتماعية في صورةٍ، تُعبِّر عن الانسجام والتعايش الذي يجمع الجميع تحت مظلة القيم المشتركة.