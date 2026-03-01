الرباط ينهي موسم تشان مع دورتموند

تلقَّى فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم ضربةً قاسيةً بإصابة قائده إيمري تشان بقطعٍ في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، وفق ما أعلنه النادي، الأحد، ما يعني انتهاء موسم المدافع الدولي.

وقال النادي في بيانٍ: «سيفتقد بوروسيا دورتموند جهود إيمري تشان فترةً طويلةً، إذ تعرَّض قائد الفريق لقطعٍ في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال مباراة الدوري ضد بايرن ميونيخ، وسيبتعد أشهرًا عدة».

وأكد سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند، أن «إصابة إيمري مؤلمةٌ للغاية. ليس له فقط، بل لنا جميعًا. إنه قائدنا، ويضع نفسه دائمًا في خدمة الفريق، وهو عنصرٌ مهمٌّ في نادينا».

وبذلك ينتهي موسم اللاعب، البالغ 32 عامًا، حيث تتطلَّب مثل هذه الإصابة فترةَ غيابٍ لا تقلُّ عن ستة أشهرٍ.

وكان تشان أصيب خلال «الكلاسيكو» الذي خسره دورتموند أمام بايرن ميونيخ المتصدر 2ـ3، السبت، عند تلاحمٍ قوي مع كونراد لايمر في الدقيقة 38، ليسقط متألمًا.

وبعد تلقيه العلاج لدقائق، عاد الدولي الألماني إلى أرض الملعب قبل أن يضطر في نهاية المطاف إلى الخروج، ويحلَّ مكانه الجزائري رامي بن سبعيني في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.