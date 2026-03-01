توتنام.. الخسارة الرابعة تواليا

ازدادت أوجاع فريق توتنام هوتسبير الأول لكرة القدم بعد أن خسِر أمام مضيفه فولهام 1ـ2، الأحد، في لندن، العاصمة البريطانية، ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشِل توتنام، حامل لقب الدوري الأوروبي، في الفوز للجولة العاشرة على التوالي، متكبِّدًا أربع هزائم متتالية، فيما بقِي دون أي فوزٍ في المسابقة منذ مطلع العام الجاري.

وأحرز الجناح الويلزي هاري ويسلون، والنيجيري أليكس إيوبي، لاعب الوسط، هدفَي فولهام في الدقيقتين 7 و34.

وفي الشوط الثاني، قلَّص المهاجم البرازيلي البديل ريتشارليسون الفارق بهدفٍ للضيوف في الدقيقة 66، ليصنع بعض الإثارة قبل نهاية اللقاء على ملعب «كرافين كوتدج».

وبعد صافرة النهاية، صرَّح الكرواتي إيجور تودور، مدرب توتنام الجديد، الذي حضر لإنقاذ الموقف وتفادي خطر الهبوط: «لم نكن جيدين. كنا نفتقر إلى كل شيءٍ في الهجوم والدفاع، وكان فولهام أفضل بكثيرٍ. هناك مشكلاتٌ كبيرةٌ».

ورفع فولهام عدد نقاطه إلى 40، وحلَّ في المركز التاسع على لائحة الترتيب، فيما تجمَّد رصيد الفريق اللندني الآخر عند 29 نقطةً، وبقِي في المركز الـ 16، متقدِّمًا بأربع نقاطٍ على وست هام يونايتد، صاحب المركز الـ 18، أول مراكز الهبوط إلى دوري «تشامبيون شيب».

ولحسن حظ توتنام، خسِر وست هام يونايتد، ونوتنجهام فورست، الـ 17 بـ 27 نقطة، وبيرنلي، الـ 19 بـ 19 نقطةً، خلال الجولة الجارية.

وشدَّد تودور، الذي خسِر مباراتيه مع الفريق، على ضرورة رؤية المزيد من لاعبيه. وقال: «لا داعي للتفكير في الهبوط، ليس لأنه لا يمكن أن يحدث، لكن لأن علينا التركيز على بناء عقلية الفريق، ورفع مستوى اللياقة البدنية. هذه هي الأهداف الوحيدة التي يجب أن نسعى إليها».

وأوضح: «نحتاج إلى تعزيز القوة داخل كل واحدٍ منا»، معترفًا بوجود نقصٍ في الثقة داخل الفريق الذي يعاني من إصاباتٍ عدة. وتابع: "مزيدٌ من الشخصية، ومزيدٌ ​من الرغبة في التحسُّن.. كثيرٌ ​من الأشياء. أريد أن أرى المزيد من كل شيء».

من جانبه، ذكر البرتغالي ماركو سيلفا، مدرب فولهام، أن «النتيجة لا تعكس حجم تفوق فريقه، ولا عدد الفرص التي سنحت له».