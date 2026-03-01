البافاري يخطط على تجديد عقدي نوير وكين

كشف يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني، عن أن ناديه سيبدأ مفاوضات تجديد عقدي مانويل نوير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، والمهاجم الإنجليزي هاري كين، في الربع الثاني من العام الجاري.

وينتهي عقد نوير، قائد بايرن ميونيخ، بنهاية الموسم الجاري، فيما ينتهي عقد هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، في عام 2027.

وفي حديث مصور لصحيفة «بيلد» الألمانية وصف دريسن الحارس نوير بأسطورة النادي، وقال: «لقد اتخذنا قرارًا بمناقشة مستقبله في الربع الثاني من العام».

وأضاف: «إنه يقدم أداء على أعلى مستوى، ولا يزال يلعب بمستوى رائع، وحاليًا واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، وسنرى ما سيحدث».

وكان نوير، بطل كأس العالم مع المنتخب الألماني، الذي أكمل عامه الأربعين هذا الشهر، قال إنه سيبدأ في أبريل المقبل التفكير في مستقبله وإكمال مسيرته المليئة بالبطولات مع بايرن ميونيخ الذي خاض معه 589 مباراة منذ انضمامه إليه عام 2011 قادمًا من شالكة.

من جانبه، سجل كين «32 عامًا» 130 هدفًا في 133 مباراة منذ انضمامه للفريق البافاري قادمًا من توتنام في 2023، وجاء منها ثنائية للمباراة الرابعة على التوالي في مواجهة دورتموند، التي انتهت بفوز بايرن ميونيخ 3ـ2، السبت.

وأكد دريسن أن كين لم يفعل بند الشرط الجزائي في عقده، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد المفاوضات مع المهاجم الإنجليزي في النصف الثاني من العام وقبل بداية الموسم المقبل.

وأضاف: «هناك علامات على ارتياح هاري للغاية هنا، ونحن سعداء جدًا بوجوده».

وأوضح الرئيس التنفيذي للنادي أن وجود لاعبين، مثل هاري كين، أمر رائع للدوري الألماني، مدللًا على ذلك بما قدمه النجم الإنجليزي في المواسم التي لعبها، وسمحت بجلب العديد من النجوم إلى الكرة الألمانية.