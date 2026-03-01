بيريرا: علينا التعافي قبل السيتي

عبَّر البرتغالي فيتور بيريرا، مدرب فريق نوتنجهام فورست الأول لكرة القدم، عن حزنه بسبب الخسارة أمام برايتون 1ـ2، الأحد، ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وضياع فرصة الابتعاد خطوةً عن صراع الهبوط.

ولا يزال نوتنجهام يبتعد بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط محتلًا المركز الـ 17 برصيد 27 نقطةً بفارق نقطتين عن المراكز الثلاثة الأخيرة.

وما يزيد من صعوبة الأمور بالنسبة إلى الفريق، أن رحلةً شاقةً تنتظره إلى ملعب مانشستر سيتي في المباراة المقبلة.

وقال فيتور بيريرا، الذي خسر أول مباراتين له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أن أصبح المدرب الرابع لنوتنجهام فورست الموسم الجاري: «الأداء في الشوط الأول كان صعبًا. في الشوط الثاني عدَّلنا طريقة اللعب، وسيطرنا على المساحات، ولم نستقبل أهدافًا، وأتيحت لنا فرصتان للتعادل».

وأضاف المدرب: «هذه هي كرة القدم. إنها فرصةٌ ضائعةٌ للحصول على النقاط. المباراة المقبلة ستكون ضد مانشستر سيتي، وهذا يعني ضرورة التعافي، ومحاولة الراحة، والاستعداد لمواجهته دون التفكير في أبعد من ذلك».