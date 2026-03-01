ديربي لندن.. فوز أرسنال الخامس يوسع فارق الصدارة

انتصر فريق أرسنال الأول لكرة القدم للمرة الخامسة تواليًا في ملعبه على نظيره تشيلسي في أحد أهم ديربيات العاصمة لندن، معزّزًا صدارته ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالوصول إلى النقطة 64، متقدمًا بفارق خمس نقاط على ملاحقه مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

وفرضت الضربات الركنية نفسها عنوانًا للديربي، ومن خلالها أُحرِزَت الأهداف الثلاثة، في الدقائق 21 و66 لصاحب الأرض و45+2 للضيوف.

وسجّل المدافع الفرنسي وليام ساليبا والظهير الهولندي يورين تيمبر لمتصدر الترتيب، وزميلهما الإكوادوري بييرو هينكابي بالخطأ في مرمى الفريق.

واجتاز «المدفعجية» إحدى أصعب العقبات على طريق محاولتهم حصد لقب الدوري للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا. وفي سياقٍ مواز، عززوا تفوقهم على جارهم تشيلسي في الأعوام القليلة الماضية، محققين الفوز الخامس تواليًا في أرضهم على «الزُرق»، والثامن في آخر 11 مواجهة بينهما، على ملعبيهما. وعجز تشيلسي عن الفوز في أي من هذه المواجهات، ويعود انتصاره الأخير على الفريق الأحمر إلى أغسطس 2021، قبل أربعة أعوام ونحو نصف العام.