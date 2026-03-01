الحمدان ينفجر للنصر

# يمر منتخبنا السعودي بمرحلة صعبة جدًا من حيث جودة اللاعبين، خاصة أننا نعيش الفترة الأخيرة لزمن السهلاوي والفرج وكنو وسالم الدوسري، والثلاثي الأخير لا يزال يركض في الملعب، لكن بشكل مؤكد سيكون كأس العالم القادم هو آخر محطة لهم قبل اعتزالهم.



# ذلك الجيل حقق إنجازات جيدة، وإن كان لم يحقق أي بطولة، لكن جودة اللاعب المحلي مع المنتخب الأخير تكاد تكون قليلة نسبة لعدد اللاعبين المحليين الموجودين في الأندية السعودية، ولهذا كانت أفضل هدية منهم التأهل لكأس العالم حتى وإن جاء من الملحق.



# وزارة الرياضة تعمل على تجهيز منتخبات سعودية قوية لتنافس على بطولات العالم، ومنها المنتخب السعودي لكرة القدم، حيث لدينا أكاديميات تعمل لتخريج لاعبين مميزين، وكذلك مشروع الاحتراف الخارجي حتى وإن واجهته بعض المصاعب.



# في المنتخب الحالي هناك عناصر نستطيع المراهنة عليها وبقوة، فلدينا نواف العقيدي وحسان تمبكتي وصالح أبوالشامات وفراس البريكان وعبد الله الحمدان.



# عبد الله الحمدان تحديدًا لاعب كاد يدفن موهبته في الهلال ولا أعرف هل هذه الموهبة لم تأخذ حقها في الملعب لعدم الثقة فيها أو لصعوبة المشاركة في ظل وجود لاعبين أجانب مميزين.



# النقطة الأخيرة أشك فيها لأن عبد الله الحمدان شارك مع النصر في دقائق معدودة، ورغم ذلك أثبت أنه لاعب كبير تستطيع المراهنة عليه.



# عبد الله الحمدان رأيي فيه لم يتغير منذ أن كان في الشباب، لاعب يستطيع أن يصنع مجدًا مع زملائه فعقليته نظيفة، ويملك فكرًا عاليًا وثقافته خارج الملعب وداخله ممتازة، لهذا أستطيع أن أراهن عليه هو وفراس البريكان أن يكونا من أهم اللاعبين في خارطة المنتخب السعودي، وكذلك مع فريقيهما «النصر والأهلي» فهذان اللاعبان سيكونان أهم عناصر الكرة السعودية خلال السنوات الخمس القادمة.



# للأسف قبل إتمام صفقة عبد الله الحمدان للنصر كان بعض الجمهور النصراوي ضد هذه الصفقة كونه تأثر من الإعلام الهلالي الذي كان ضد استمرارية عبد الله في الهلال كونه صفقة غير جيدة، وللأسف أغلب الإعلاميين والمؤثرين الذين ينتقدونه ربما لا يعرفون من كرة القدم إلا شكلها.



# رأيي في عبد الله لم يتغير، لاعب مميز، يستطيع خدمة الفريق من خلال ما يقدمه في الملعب، وقد جاء مع النصر ليكون مع باقي اللاعبين منظومة فنية مميزة.



# عبد الله سيكون أساسيًا مع النصر ضد نيوم، وربما الخليج، نظرًا لإصابة كريستيانو رونالدو، وأعتقد أنه سيقدم مباراتين كبيرتين، خاصة في ظل التفاهم الذي تكون سريعًا مع لاعبي النصر المميزين، أمثال جواو فيليكس وساديو ماني وكومان وأنجيلو وبروزوفيتش.



# لا أبالغ إن قلت إن صفقة عبد الله الحمدان من أهم صفقات النصر المحلية في السنوات الثلاث الماضية، وأعتقد بل أجزم أن البرتغاليين، وعلى رأسهم جيسوس، وفقوا في ذلك، خاصة مع الإصرار الكبير من جيسوس عليه.



# لنراقب المشهد عن قرب، ولنستمتع بأداء هذا اللاعب الشاب الذي تأخر خروج عطائه في الهلال وها هو الآن ينفجر ليدعم فيه فريقه والمنتخب السعودي.



# لن أنسى نظرة المستشار تركي آل الشيخ في الحمدان، حيث أكد أنه يعد من أفضل اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل كبير، والآن الحمدان يثبت تلك النظرة الفنية لأبي ناصر من خلال ما يقدمه في المستطيل الأخضر.