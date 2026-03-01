50% - 40% -10%

حين تُسعَّر الشاشة بـ 2.32 مليار ريال فالقصة وقتها لا تتعلَّق بعقدِ بثٍّ، بل بتحوُّلٍ جذري في تعريف المُنتَج الكروي.

نحن لا نبيع 90 دقيقةً، بل نُسعِّر منظومةً كاملةً، تمتدُّ من دوري روشن السعودي إلى كأس خادم الحرمين الشريفين، ومن كأس السوبر السعودي إلى دوري يلو.

والحزمة هنا ليست بطولةً، وإنما اقتصادٌ متكاملٌ، يعيد توزيع القيمة وفق معادلةٍ واضحةٍ: 50% حسب الترتيب، 40% بالتساوي، و10% للرخصة المحلية. هذه ليست أرقامًا محاسبيةً، بل هي هندسة سلوكٍ إداري، تشتري من الأندية ثلاثة أشياءَ: الاستمرارية، الجودة، والانضباط.

عندما نقارن أوروبيًّا، نجد أن الدوري الإنجليزي الممتاز يوزِّع عوائده المحلية والدولية بنموذجٍ هجينٍ، يمنح الجميع حصةً متساويةً كبيرةً مع مكافآت أداءٍ، ما خلق فجوةً تنافسيةً أقل، ورفع متوسط القيمة السوقية للأندية.

وفي موسم 2022–2025 تجاوزت قيمة عقود البث المحلية هناك خمسة مليارات جنيه إسترليني لثلاثة مواسم، فيما تصل العوائد الإجمالية إلى أرقامٍ تفوق عشرة مليارات جنيه! والفكرة ليست في الرقم فقط، بل وأيضًا في استقرار الرؤية، فكل نادٍ يعرف حصته المتوقعة، فيبني خطته الاستثمارية وفق وضوحٍ طويل الأجل.

في المقابل، الدوري الإسباني قبل مركزية بيع الحقوق، كان رهينة تفاوتٍ حادٍّ بين ريال مدريد وبرشلونة وبقية الأندية، لكن بعد التحوُّل إلى البيع المركزي في 2015، ارتفعت العدالة التوزيعية، وتحسَّنت الملاءة المالية للمتوسطين، ومع ذلك لم تختفِ الفجوة التاريخية كليًّا. أمَّا الدوري الألماني، فيحافظ على فلسفةٍ محافظةٍ نسبيًّا في التوزيع، ما يضمن استدامةً ماليةً عاليةً، وإن كان ذلك على حساب القفزات التجارية الضخمة.

هنا تكمن الزاوية الجريئة: 2.32 مليار ريال على ستة مواسم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعني أن السوق اشترى «قيمةً مستقبليةً قابلةً للنمو».

والسؤال لصانع القرار السعودي: ليس كم سننفق، بل كيف سنحوِّل هذا التدفُّق إلى أصولٍ دائمةٍ؟ إذا كان 386.7 مليون ريال سنويًّا يمنح وضوح إيراداتٍ، فالمعيار الحقيقي هو توظيفه في البنية التحتية، وتطوير تجربة المشجع، ورفع جودة الإنتاج التلفزيوني ليصبح معيارًا إقليميًّا لا محليًّا.

أوروبا تُعلِّمنا أن الحقوق التلفزيونية محرِّكٌ أوَّلُ، لكنَّها ليست المحرِّك الوحيد. إنجلترا ربطت البث بالتوسُّع العالمي في الرعايات، وإسبانيا استثمرت في الهوية البصرية والمحتوى الرقمي، وألمانيا حافظت على انضباطٍ مالي صارمٍ.

دوري روشن اليوم أمام فرصةٍ تاريخيةٍ بأن يحوِّل الشاشة إلى أصلٍ استثماري لا إلى دفعةٍ موسميةٍ. كل هدفٍ يجب أن ينعكس على الميزانية، وكل مركزٍ في الجدول يجب أن يُترجم إلى قيمةٍ سوقيةٍ.

الاستقرار المالي هو البنية التحتية غير المرئية للنجاح الرياضي، وإذا كانت أوروبا بنت نماذجها خلال عقودٍ، فإن السعودية تملك ميزة السرعة. الرهان ليس على الرقم، بل على طريقة توزيعه وإدارته، وهنا يُصنع الفارق، وهنا يُكتب المستقبل.