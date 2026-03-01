ديربي لندن.. أحمر

حقق فريق أرسنال الأول لكرة القدم انتصارًا ثمينًا على ضيفه تشيلسي 2ـ1، الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ28 للمسابقة، ليحسم الديربي اللندني لمصلحته.