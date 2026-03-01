بـ 10.. ساسولو يسقط أتلانتا

نجح فريق ساسولو الأول لكرة القدم في التغلُّب على النقص العددي، وفاز على ضيفه أتالانتا 2ـ1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي.

وبعد 16 دقيقةً من انطلاق المباراة، تعرَّض أندريا بينامونتي، لاعب ساسولو، للطرد، ليُكملها فريقه بعشرة لاعبين أمام ضيفه أتالانتا بكامل صفوفه.

ومع ذلك استطاع ساسولو التقدم عند الدقيقة 23 عبر إسماعيل كونيه، ثم أضاف زميله كريستيان نورثفيدت الهدف الثاني «69».

وعند الدقيقة 88، سجل يونس موسى الهدف الوحيد لفريق أتالانتا.

ورفع ساسولو رصيده إلى 38 نقطةً في المركز الثامن متأخرًا بفارق سبع نقاطٍ خلف أتالانتا السابع، الذي تلقَّى هزيمته الأولى منذ تعرُّضه للخسارة أمام إنتر ميلان، ديسمبر الماضي.