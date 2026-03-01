تتويج أبطال الكرة الطائرة الجامعية

حقق فريق جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل البطولة الجامعية لكرة الطائرة، التي نظّمها الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، واستضافتها جامعة الملك عبد العزيز في جدة، بمشاركة ثماني جامعات سعودية.

وتوّج الدكتور فؤاد أبو لبن، عميد شؤون الطلاب، وبحضور علي بن عبد الله المنيع، مساعد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، الفريق الفائز بالبطولة بالمركز الأول وكأس البطولة الجامعية لكرة الطائرة.

وأسفرت النتائج الختامية للبطولة عن تتويج جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالمركز الأول أمام فريق جامعة الملك عبد العزيز بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين للوصيف، وحصد لقب البطولة، جاءت جامعة الملك عبد العزيز في المركز الثاني، فيما حلّت جامعة الملك سعود ثالثًا.

وتأتي البطولة ضمن جهود دعم الرياضة الجامعية، وتعزيز التنافس بين طلاب الجامعات، بما يسهم في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات البدنية والمهارية في بيئة رياضية منظمة ومحفّزة.