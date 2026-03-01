مقال اليوم من تغريدات «إكس»، ترصد التغريدات أحداث الحرب، غضب عربي وعالمي وإدانات من صواريخ إيران تجاه دول الخليج العربي، وتغريدات تحليلية لأحداث الحرب السريعة، السعودية أدانت بحزم الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول الخليج، ووضعت كافة إمكانياتها للدفاع عن الخليج بكل قوة. الأمير عبد الرحمن بن مساعد غرد باللغة العربية والإنجليزية: «لكل مواطن ومقيم في دول الخليج : تصوير المواقع التي يستهدفها المعتدون على بلادنا وبثها عبر وسائل التواصل عمل غير مسؤول، بل يرقى إلى أن يكون أمرًا مساندًا لذلك العدوان السافر على بلدانكم، بصفتكم مواطنين أو مقيمين تعيشون مكرمين معززين في ظل هذه البلاد.. لا تعينوا أعداءكم حتى لو بدون قصد». حساب حرس الحدود السعودي غرد بكلمتين كانتا كافيتين لتنال التغريدة أكثر من 60 ألف إعادة إرسال، وأكثر من 150 ألف إعجاب، وأكثر من 10 ملايين مشاهدة «صوموا آمنين». تغريدات كثيرة طالبت بالاعتماد في الحصول على الأخبار من وسائل الإعلام الرسمية والمسؤولين الرسميين، هذه المصادر المعتمدة. في كل حرب أو أزمة يعود الناس للقنوات التلفزيونية والصحف، وهذا دليل واضح أن مكانة ما أصبح يسمى بالإعلام التقليدي لا تزال الأهم والأقوى. حساب روائع الأدب العالمي اختار مجموعة من المقولات عن الصعوبات التي تمر بالإنسان لتجعل منه عظيمًا «هؤلاء الذين حطموك اليوم ستشكرهم غدًا!»، يقول نيتشه: «ذاك المنحدر الذي حطم فيك كل شيء ستشكره يومًا ما». ويقول فرويد: «يومًا ما عندما تنظر إلى ماضيك، سترى أن عظمتك قد شكلتها السنون الأصعب». أما دوستويفسكي فيقول: «لا يمكن للمرء أن يتعلم فلسفة جديدة دون أن يدفع الثمن». عن القلق الذي لا داعي له، ويفسد حياة من يقعون في شباكه، غرد عبد الرحمن درويش: «منذ اللحظة الأولى التي اخترع فيها الإنسان فزاعة لتخويف الطيور، عرف بأن الوهم يثير الخوف أكثر من الحقيقة. لذلك الأمر مرتبط بطريقة التعاطي مع الوهم.. بكمية الخيال المنسوج حوله». للراحل غازي القصيبي مقولات رائعة في الإدارة وفي الحياة عمومًا، هذه من مقولاته الإنسانية غرد بها خالد: «المشكلة ليست في قسوة الحياة، بل في توقعاتنا الرومانسية عنها».