كاريك.. انتصار سادس

وصل الإنجليزي مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، إلى الانتصار السادس مع الشياطين الحمر، بعدما انتصر على فرق، مانشستر سيتي، أرسنال، فولهام، توتنام، إيفرتون، وكريستال بالاس (وكالات)