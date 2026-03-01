آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
الصورة .. قصة
كاريك.. انتصار سادس
2026.03.01 | 10:25 pm
وصل الإنجليزي مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، إلى الانتصار السادس مع الشياطين الحمر، بعدما انتصر على فرق، مانشستر سيتي، أرسنال، فولهام، توتنام، إيفرتون، وكريستال بالاس (وكالات)
الأكثر قراءة
1
ريشة: بروزوفيتش يستحق الطرد.. والحكم أثر في النتيجة
2
إل مايسترو: لسنا الهلال.. والأخطاء ضيعتنا
3
الآسيوي يعيد جدولة مواجهات النخبة وآسيا 2
4
إيمانويل: الجزائية غريبة والهدف الثاني خطأ لنا.. نريد حكاما لديهم شخصية
5
«التحكيم» ينقض قرار المنازعات في قضية الاتفاق
6
إراحة الهلال يومين.. وبرنامج خاص يجهز بنزيما
7
الزياني لـ«الرياضية»: أعطني أرامكو.. أعطيك بطولات
8
النصر ينتظر فحوصات رونالدو
Previous
Next
اخترنا لكم
ليمباينن.. مهندس الأوتار.. وخبير الإصابات الرياضية
«ثمانية» تضع بصمة جديدة في تاريخ حقوق النقل التلفزيوني
قرعة أبطال أوروبا.. السيتي يصطدم بالريال وباريس أمام تشيلسي
بدء تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد
هاوجي.. معجزة «بودو».. وكابوس كبار أوروبا
×
الكرة السعودية
2026-03-01 19:08:53
إراحة الهلال يومين.. وبرنامج خاص يجهز بنزيما
الكرة السعودية
2026-02-28 23:34:16
الهلال يفقد نيفيش 10 أيام
الكرة السعودية
2026-02-28 18:55:19
الهلال.. خيمينيز يسرع علاج تمبكتي
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-02-23 20:33:42
قبل المونديال.. الأخضر يجتمع بلاعبي الفتح والأخدود
الكرة السعودية
2026-01-12 15:00:28
كأس آسيا.. الفوز يؤهل الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-10 23:27:31
قبل فيتنام.. دي بياجو يقسم الأخضر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-03-01 21:02:38
جيسوس يستعيد الأفضلية.. وإنزاجي شجاع
الكرة السعودية
2026-03-01 16:59:26
5 مدربين يختارون هتان «نجم الجولة»
الكرة السعودية
2026-03-01 02:08:44
مرتان.. الفيحاء ضحية صحوة النصر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-03-02 00:38:23
عودة الجليدان والشهري قبل الأهلي
الصورة .. قصة
2026-02-28 01:39:25
هدف يكفي الاتحاد
الكرة السعودية
2026-02-28 01:19:23
كونسيساو: النقاط أهم.. وميتاي إضافة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-03-01 23:18:56
رونالدو.. 28 إصابة والأطول 71 يوما
الكرة السعودية
2026-03-01 18:52:54
النصر ينتظر فحوصات رونالدو
الكرة السعودية
2026-03-01 02:08:44
مرتان.. الفيحاء ضحية صحوة النصر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-03-01 19:12:07
الأهلي يفتح ملف الاتحاد.. والراحة قبل الديربي
الصورة .. قصة
2026-02-27 02:24:03
تبديل مرفوض
الكرة السعودية
2026-02-27 02:05:01
ريشة: عدم معاقبة الخيبري وماتيوس.. خطأ
Previous
Next
×
منوعات
2026-02-27 01:34:40
برعاية آل الشيخ.. "الترفيه" و"MBC مصر" توقعان عقد إنتاج مشترك
منوعات
2026-02-24 16:12:55
إنجاز جديد.. موسم الرياض يدخل تصنيفات العلامات التجارية العالمية
منوعات
2026-02-18 16:22:17
آل الشيخ يعلن موعد توزيع الـ 155 سيارة
Previous
Next
×
ESports
2026-02-27 18:34:30
إطلاق «ريزيدنت إيفل 9»
ESports
2026-02-25 19:56:26
بلاي ستيشن تكشف موعد إصدار لعبة «Marvel's Wolverine»
ESports
2026-02-24 19:40:39
الألعاب الإلكترونية تحضر في ليالي رمضان
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث