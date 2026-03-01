منى: «روميو ويا ليت» تشبهني

كشفت لـ«الرياضية» الممثلة منى العابد أن مشاركتها في مسلسل «روميو ويا ليت» جاءت بعد إعجابها بالنص وشخصية الدور.

وقالت منى في حديثها الخاص: «شخصيتي في المسلسل قريبة جدًا منّي، وتشبهني في ردات الفعل وطريقة التعامل مع المواقف اليومية».

وأوضحت منى: «العمل يميل إلى الطابع الكوميدي الخفيف، والأجواء في موقع التصوير ممتعة، والطاقم متعاون بشكل كبير، وهذا انعكس على راحتي أثناء أداء المشاهد».

وبيّنت أن عرض المسلسل في رمضان يمنحه فرصة أكبر للوصول للجمهور، مؤكدة: «أتمنى أن يقدّم العمل صورة جميلة وينال رضا المشاهدين».