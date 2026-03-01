رونالدو.. 28 إصابة والأطول 71 يوما

يخوض أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، في موسمه الـ24 وبعمر الـ41 عامًا، تحديًا جديدًا مع إصابة حملت الرقم 28 خلال مسيرة حافلة تنقل خلالها بين الملاعب الأوروبية والسعودية.

وعانى «صاروخ ماديرا» من آلام في العضلة الخلفية لم يكمل خلالها مواجهة الفيحاء، السبت ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، لكن عودته للمشاركة في التدريبات أو مدة غيابه عن الفريق مرتبطة بنتائج فحص الأشعة الذي سيجريه الإثنين في أحد المراكز الطبية المتخصصة وفق ما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وسبق لأسطورة الكرة البرتغالية أن تعرض للإصابة ثلاث مرات منذ انضمامه إلى صفوف النصر في يناير 2023، وتراوحت بين الإجهاد العضلي ومشكلات في البطن وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وقبل ذلك، وقع النجم البرتغالي ضحية الإصابات 24 مرة، أكثرها لحقت به إبان قيادته خط هجوم ريال مدريد «13 إصابة»، تليها فترتاه مع مانشستر يونايتد ويوفنتوس بواقع خمس لكل منهما، وأقلها مع منتخب بلاده «مرة واحدة».

وتنوعت إصابات أسطورة الكرة البرتغالية، الحاصل على الكرة الذهبية خمس مرات، بين المشكلات العضلية، والتواء الكاحل وكسر في مشط اليد والكدمات.

وتسببت الإصابات في غياب رونالدو عن الملاعب لفترة امتدت 434 يومًا، وكان أكثرها 71 يومًا في الفترة بين 7 يوليو 2008 وحتى 15 سبتمبر من العام نفسه بسبب خضوعه لعملية جراحية في الكاحل، ووقتها افتقد مانشستر يونايتد إلى جهوده في 8 مباريات.

واللافت في مسيرة «الدون» أنه ومنذ غيابه لمدة 60 يومًا بداية من 11 يوليو 2016 بسبب إجهاد الرباط الداخلي للكاحل خلال فترته مع «الميرنجي» فإنه لم يسجل فترات ابتعاد طويلة عن الملاعب، وكان أطولها 18 يومًا بعد إصابته بفيروس كورونا في أكتوبر 2020.