التعادل يحسم ديربي الأندلس

رفض فريق إشبيلية الأول لكرة القدم خسارة ديربي الأندلس أمام مضيفه ريال بيتيس، وحوّل تأخره إلى تعادل 2ـ2، مقتنصًا نقطة في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني الممتاز، مساء الأحد.

وأنهى بيتيس الشوط الأول متقدمًا بهدفين سجلهما البرازيلي أنتوني والمكسيكي ألفارو فيدالجو في الدقيقتين 16 و37 من المباراة التي جرت على ملعب «لاكارتوخا».

وفي الشوط الثاني، قلص الضيوف الفارق بهدف النجم التشيلي المخضرم أليكسيس سانشيز في الدقيقة 62، قبل أن يخطف التعادل بهدف الإسباني إيزاك روميرو بيرنال في الدقيقة 85.

بذلك، يتعادل بيتيس للجولة الثانية تواليًا بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ليبقى في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

بينما تعادل إشبيلية للمرة الثالثة مقابل فوز وحيد في آخر أربع جولات، ليبقى في المركز الـ 11 برصيد 30 نقطة.