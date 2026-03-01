أمام الرياض.. كايكي يدخل خيارات كاريلي

دخل البرازيلي ديفيد كايكي، مهاجم فريق ضمك الأول لكرة القدم، حسابات مواطنه فابيو كاريلي، قبل مواجهة الرياض، الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، ضمن الجولة 25 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وشارك كايكي في تدريبات الفريق الأول بدلًا من نظيره بفئه «21 عامًا»، الأحد، بعد أن قرر الجهاز الفني رفع انسجامه مع المجموعة، تمهيدًا لمنحه دورًا أكبر في المواجهات المقبلة.

وخاض كايكي 10 مباريات مع الفريق الجنوبي، خلال الموسم الجاري، دون أن يسجل أو يصنع، وتعد هذه المرة الأولى التي يدخل فيها خيارات كاريلي منذ توليه قيادة ضمك.

ميدانيًا، كثّف الفريق تحضيراته للمواجهة المرتقبة بتركيز على الجاهزية البدنية، وتحسين الفاعلية الهجومية.

ويحتل ضمك المركز السادس عشر بـ16 نقطة، متساويًا مع الرياض، صاحب المركز الخامس عشر، بالرصيد نفسه، مع أفضلية الأهداف للأخير.