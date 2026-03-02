300 كشاف يخدمون المعتمرين

تنفذ وزارة الرياضة، عبر الإدارة العامة للأنشطة الشبابية، البرنامج السنوي المخصص لخدمة المعتمرين وزوار المسجد الحرام في مكة المكرمة، وزوار المسجد النبوي في المدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة نحو 300 من كشافة الوزارة، وبالتعاون مع وزارة التعليم، وجمعية الكشافة العربية السعودية، والهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين.

ويستهدف البرنامج خدمة وإرشاد التائهين، ومساندة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم حركة السير داخل المواقع ذات الكثافة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وجرى توزيع أفراد الكشافة بواقع 150 كشافًا في مكة المكرمة، ومثلهم في المدينة المنورة، إذ شملت المهمات داخل الحرم المكي خمس مجموعات توزعت على باب الملك فهد، وباب الملك عبد العزيز، والمشايات الجانبية، المسعى «الأرضي والسطح»، وصحن المطاف، إلى جانب دعم حركة الدخول عبر سلالم الأبواب خلال فترات الذروة.

وفي المسجد النبوي شُكّلت فرقتان لتنظيم الحشود في قسمي الرجال والنساء، بهدف ضمان الانسيابية أثناء الدخول والخروج، وتسهيل حركة الزوار في مواقع تشمل مركز صحي الصافية، ومركز صحي باب جبريل، ومستشفى السلام، إضافة إلى مساندة المرور في تنظيم الحركة المرورية حول المسجد النبوي، وتنظيم الحشود في مسجد قباء لتسهيل الزيارة.

وتأتي المبادرة امتدادًا لجهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان وعلى مدار العام، فيما يعكس البرنامج حرص وزارة الرياضة على تعزيز المشاركة المجتمعية، وتمكين فريق الكشافة، لإبراز دورهم التطوعي والوطني في البرامج ذات الأثر الاجتماعي المستدام.