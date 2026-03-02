الجندل يفرض التعادل على أبها

فرض فريق الجندل الأول لكرة القدم التعادل على نظيره أبها 1ـ1 خلال المواجهة التي جمعتهما، الأحد، على ملعب جامعة الجوف، ضمن الجولة الـ25 ضمن دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

في الشوط الأول تحفظ الفريقان وسط محاولات هجومية خجولة، وسجّل أبها الهدف الأول عن طريق سيلا سو عند الدقيقة 20.

وحاول الفريق الشمالي إدراك التعادل في الشوط الثاني حتى احتسبت ركلة جزاء له ترجمها لوبيز بنجاح في الشباك عند الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة بلغ أبها النقطة 62 في صدارة ترتيب الدوري بعد 19 انتصارًا وخمسة تعادلات مقابل هزيمة واحدة فيما وصل الجندل إلى 23 نقطة بالمركز الـ14.

وفي بقية مباريات الجولة الـ25، الأحد، كسب الأنوار نظيره الرائد بهدف دون رد، سجله رضا بن سايح عند الدقيقة 15.

وكسب الجبيل منافسه البكيرية 2ـ1 على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية في القطيف.

وتقدم الجبيل أولًا عن طريق عيسى خليل عند الدقيقة 10، وأحرز التعادل للبكيرية الحاج عثمان باري 49، ثم عاد الفريق الشرقي لتسجيل هدف الانتصار بواسطة نواف الرشودي.

شرح: