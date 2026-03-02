الاتحاد يراقب الإنجليزي والألماني

وضع مسؤولو نادي الاتحاد الدوريين الألماني والإنجليزي في مقدمة الأسواق المستهدفَة من أجل تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال «الميركاتو» الصيفي، وفق مصدر خاص لـ «الرياضية».

واختارت الإدارة الاتحادية هاتين البطولتين هدفًا نظير ما يتمتَّع به اللاعبون فيهما من انضباط تكتيكي، وقوة بدنية عالية، وهو ما يتماشى مع تطلعات النادي في المرحلة المقبلة، حسبما ذكره المصدر ذاته.

وأوضح أن الاتحاديين يركزون في اختياراتهم على معايير محدَّدة، من أبرزها معدل العمر المناسب الذي يضمن الاستمرارية مواسمَ عدة، والجاهزية البدنية، والقدرة على تقديم أداء ثابت مع رتم مرتفع طوال الموسم.

وكشف عن أن النادي يضع في مقدمة أولوياته بـ «الصيفية» استقطاب لاعب وسط، يجمع بين الصفات الدفاعية، والقدرة على بناء الهجمة، ما يسهم في تحقيق التوازن الفني، ويدعم طموحات الفريق في المنافسات المحلية والقارية.

ويملك الاتحاد في قائمته الحالية من اللاعبين الأجانب كلًّا من الصربيين بريدراج رايكوفيتش، ويان كارلو سيميتش، والبرتغالي دانيلو بيريرا، والكاميروني ستيفان كيلر، والألباني ماريو ميتاي، والبرازيلي فابينيو، والمالي محمدو دومبيا، والجزائري حسام عوَّار، والهولندي ستيفن بيرجوين، والفرنسي موسى ديابي، والبرتغالي روجر فيرنانديز، والمغربي يوسف النصيري، والنيجيري جورج إلينيخينا.

ويسعى الفريق الغربي في الوقت الجاري إلى إنهاء الموسم في مركز متقدم بالدوري في ظل ابتعاده عن الصدارة، كما يضع في حسبانه المنافسة على كأس الملك حين يواجه الخلود في الدور نصف النهائي، إلى جانب دوري أبطال آسيا للنخبة الذي بلغ فيه دور الـ 16.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطةً، بفارق 19 نقطةً عن النصر المتصدر، جناها من 12 انتصارًا، وستة تعادلات، مقابل مثلها من الهزائم.