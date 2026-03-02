نيكس يوقف انتصارات سبيرز

توقفت سلسلة انتصارات فريق سان أنتونيو سبيرز الأول لكرة السلة، بقيادة نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما عند 11 فوزًا تواليًا بعد خسارته أمام نيويورك نيكس 89-114، الأحد، ضمن مباريات الدوري الأمريكي للمحترفين «إن بي إيه».

ووفت المواجهة بين ثاني المنطقة الغربية وثالث الشرقية بجميع وعودها بعد بداية مشتعلة أمام جماهير ملعب «ماديسون سكوير جادرن»، إذ عوّض ويمبانياما ظهوره بصورة متواضعة في مباراتيه الأخيرتين، بتسجيله 25 نقطة، أضاف إليها 13 متابعة وتمريرتين حاسمتين و4 صدات.

وتقدّم سبيرز سريعًا بفارق 12 نقطة بقيادة الفرنسي الفارع الطول «2.26 م»، لكن الفريق المضيف أنهى الربع الأول بقوة، واعاد الكرّة في الثاني ليسجل 26 نقطة مقابل نقطتين فقط للفريق الزائر الذي لم يتمكن من قلب النتيجة.

ولم يكن النجاح حليف سبيرز عن الرميات الثلاثية حيث سجل 9 فقط من أصل 33 محاولة بنسبة نجاح بلغت 27.3 في المئة، كما فشل في الردّ على الطاقة التي قدمها نيكس وتحديدًا في الناحية الدفاعية، إذ خسر الكرة 22 مرة، منها 7 من ويمبانياما ابن الـ 22 عامًا.

وبرز جايلن برونسون في صفوف نيكس بتسجيله 24 نقطة، فيما كان زميله ميكال بريدجز الأفضل تسجيلًا مع 25 نقطة بفضل رمياته الثلاثية البعيدة الدقيقة «5 من أصل 9».