اجتماع يناقش تقديم مباريات رباعي آسيا

يناقش الاتحاد السعودي لكرة القدم مع أندية النصر، الأهلي، الهلال، والاتحاد تقديم موعد أربع مباريات في دوري روشن السعودي حال تأجيل مواجهات إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، وإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وأجل الاتحاد الآسيوي مواجهات الذهاب في المرحلتين من البطولتين القاريتين المقررتين في 3 و4 مارس الجاري حتى إشعار آخر، لكنه لم يبت حتى الآن في لقاءات الإياب في 10 و11 من الشهر ذاته.

وإلى حين صدور قرار رسمي بشأن جولة الإياب الآسيوية، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر الاجتماع بأندية النصر والأهلي والهلال والاتحاد، الإثنين، لمناقشة تقديم مبارياتهم في إحدى الجولات المقبلة من الدوري، بحيث تلعب في الأيام التي كان يفترض أن يخوضا فيها مواجهاتها القارية طبقًا للمصدر ذاته.

وكان من المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الدحيل القطري، الإثنين، ويلتقي الهلال مع مضيفه السد القطري، الثلاثاء، وفي اليوم ذاته يواجه الاتحاد مضيفه الوحدة الإماراتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، أما النصر، فإنه على موعد مع الوصل الإماراتي، الأربعاء، في دور الثمانية من دوري أبطال آسيا 2.

وحسب المصادر عينها، فإن الاجتماع لن يتطرق إلى مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ما يرجح وبشكل كبير أن تلعبا في موعدهما المحدد في 18 من الشهر الجاري.

وتجرى مواجهتا نصف نهائي كأس الملك في توقيت واحد «الـ 10:00 مساء»، إذ يحل الاتحاد ضيفًا على الخلود في ملعب نادي الحزم بالرس، بينما يستقبل الأهلي ضيفه الهلال على ملعب الإنماء في جدة.