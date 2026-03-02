عودة الجليدان والشهري قبل الأهلي

تلقى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم دفعة مهمة قبل خمسة أيام من مواجهة الديربي أمام الأهلي، بعد مشاركة أحمد الجليدان الظهير الأيمن، وصالح الشهري المهاجم، في التدريبات الجماعية، الأحد، حسب مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ولحق الجليدان والشهري بزملائهما في التدريبات الجماعية عقب تعافيهما من إصابتين عضليتين أبعدتهما عن الفريق في المباريات الأخيرة.

وتعرض الجليدان البالغ من العمر 21 عامًا لإصابة في العضلة الخلفية لم يكمل على إثرها مواجهة النصر التي خسرها فريقه 0ـ2 في الجولة الـ21 من دوري روشن، وتسببت في غيابه عن 4 جولات، أما الشهري «32 عامًا» فقد عانى من إصابة في عضلة الساق حالت دون مشاركته خلال ستة مباريات بالدوري، علمًا أن ظهوره الأخير يعود إلى الجولة الـ19 حينما سجل هدفين في مرمى الفتح في المواجهة التي انتهت بالتعادل 2ـ2.

وعاود الفريق الاتحادي تدريباته على ملعبه بعد يوم من الراحة عقب الفوز على الخليج 1ـ0، الجمعة لحساب الجولة الـ24 من الدوري.

وقسم البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الفريق لاعبيه إلى مجموعتين، الأولى ضمت الأساسيين وتركزت تدريباتهم على النواحي الاسترجاعية، فيما أدى البقية تمارين تنوعت بين البدنية والفنية، واختتمت بمناورة على منتصف الملعب.

ويلتقي الفريق الاتحادي صاحب المركز الخامس بـ42 مع الأهلي الثاني 59 نقطة على ملعب الإنماء في قمة الجولة الـ25 من الدوري.