الزمالك يزيح بيراميدز وينفرد بالقمة

حافظ فريق الزمالك الأول لكرة القدم على زخم الانتصارات في الدوري المصري الممتاز، وهزم مضيفه بيراميدز 1ـ0، مساء الأحد على ملعب 30 يونيو في القاهرة.

وحقق الزمالك فوزه السابع تواليًا على صعيد المسابقة، وانفرد بصدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطةً، متقدمًا بثلاثٍ على ملاحقه بيراميدز، الذي كان يشاركه الصدارة وبات يتفوق على الأهلي، الثالث، بأفضلية فارق الأهداف فقط.

وحسم فريق «القلعة البيضاء» المباراة، المنتمية إلى الجولة الـ 20، بهدف المدافع حسام عبد المجيد، من ركلة جزاءٍ في الدقيقة 60.

وهذا الفوز هو الأول للزمالك ضد بيراميدز في الدوري منذ ديسمبر 2022، وبعد خمس مواجهاتٍ، انتهت الثلاث الأولى منها بالتعادل فيما كسِب الطرف الآخر المواجهتين الأخريين.

وبدأت سلسلة الانتصارات الزملكاوية الحالية بالفوز على فريق طلائع الجيش، واستمرت أمام سموحة، وبتروجيت، وكهرباء الإسماعيلية، وحرس الحدود، وزد، وصولًا إلى بيراميدز، محطتها السابعة.