دورة أوستن.. ستيرنز تحرز اللقب

أحرزت الأمريكية بيتون ستيرنز لقب دورة أوستن لكرة المضرب «250 نقطة»، الأحد، بعد فوزها الصعب على تايلور تاونسند «7-6» «10-8» و«7-5 » في نهائي أمريكي خالص في ولاية تكساس.

وهو اللقب الثاني لستيرنز، ابنة الـ 24 عامًا والمصنفة 62 عالميًا، بعد دورة الرباط على ملاعب ترابية عام 2024، في حين ما زالت تاونسند «29 عامًا والمصنفة 119 عالميًا» تلهث خلف باكورة ألقابها.

واحتاجت ستيرنز، المصنفة الرابعة في الدورة والتي لعبت عامين في الفريق الجامعي لكرة المضرب بجامعة تكساس في أوستن، إلى ساعتين و22 دقيقة لحسم اللقاء لصالحها أمام المصنفة أولى عالميًا سابقًا في الزوجي، علمًا أن تاونسند بلغت نهائي إحدى دورات «دبليو تي إيه» للمرة الأولى في مسيرتها.

وخسرت ستيرنز إرسالها في بداية المجموعة الأولى، وانتظرت حتى الشوط العاشر لتردّ بالمثل بعدما كانت قد أنقذت كرتين، لتعادل النتيجة 5-5. أهدرت 4 كرات في الشوط الفاصل للحسم، قبل أن تفوز به.