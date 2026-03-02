يوفنتوس يعود ويفرض تعادلا تاريخيا على روما

أضاف هدف متأخر من المدافع الإيطالي فيديريكو جاتي نتيجة جديدة إلى تاريخ المواجهات الطويل بين فريقي إيه إس روما ويوفنتوس الإيطاليين.

وحوَّل يوفنتوس تأخره 1ـ3 أمام صاحب الأرض، على ملعب «أولمبيكو» في العاصمة روما، إلى تعادل بنتيجة 3ـ3، غير المسبوقة بين الفريقين والأكبر في خانة تعادلاتهما.

وافتتح روما أهداف المواجهة المثيرة، المنتمية إلى الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي، عبر المهاجم البرازيلي ويسلي فرانكا في الدقيقة 39. وردَّ الضيوف بهدف تعادلٍ في الدقيقة 47، أحرزه الجناح البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو.

لكن المضيف تقدم مجددًا، ثم عزّز بهدفٍ ثالث. وسجّل له المدافع الإيفواري إيفان نديكا في الدقيقة 54، والمهاجم الهولندي دونييل مالين في الدقيقة 65.

ورفض فريق «السيدة العجوز» الخسارة أمام «الذئاب»، وقلّص الفارق بهدفٍ في الدقيقة 78، للجناح الإيفواري جيريمي بوجا، قبل أن يدرك التعادل بواسطة جاتي في الدقيقة 90+3، ليحصل كل طرفٍ على نقطة من القمة الإيطالية.

وعلى مدى 100 عام، تواجه الفريقان 205 مرات، حسب إحصائيات موقع «ترانسفير ماركت» الكروي الإلكتروني العالمي، ولم يسبق لهما أن تعادلا بنتيجة أكبر من 2ـ2.

وأسفرت لقاءاتهما السابقة عن 97 فوزًا لليوفي، و49 لذئاب العاصمة، و58 تعادلًا.

ويقود الإيطالي لوتشيانو سباليتي، مدرب إيه إس روما السابق، فريق مدينة تورينو، وانتزع التعادل الصعب من أمام مواطنه جيانبييرو جاسبيريني.