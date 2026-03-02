مارسيليا يخطف نقاط ليون ويجدد الآمال الأوروبية

أنعش فريق أولمبيك مرسيليا آماله في الحضور ضمن مراكز الدوري الفرنسي الثلاثة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل، بعدما حقق فوزًا مثيرًا 3ـ2 على ضيفه أولمبيك ليون، مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 24.

واتسمت المباراة بالإثارة والمتعة من دقائقها الأولى، حيث بادر الفرنسي كورنتين توليسو، لاعب وسط الضيوف، بالتسجيل مبكرًا، في الدقيقة الثالثة.

وتعادل أصحاب الأرض بهدف للجناح البرازيلي إيجور بايكساو في الدقيقة 53. وأعاد الفرنسي ريمي همبيرت، مهاجم ليون الشاب، التقدم لفريقه عبر هدفٍ في الدقيقة 76.

لكن بعد خمس دقائق، أدرك مارسيليا التعادل مجددًا بهدفٍ للمهاجم الجابوني المخضرم بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 81. وفي أول دقائق الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، أضاف أوباميانج هدفًا ثانيًا له وثالثًا لفريقه خطف به النقاط الثلاث، لينصب نفسه بطلًا للمواجهة دون منازع.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مارسيليا، الذي وضع حدًا لنتائجه المهتزة أخيرًا، إلى 43 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين فقط خلف ليون، صاحب المركز الثالث.

ويتأهل الثلاثة الأوائل في الدوري الفرنسي إلى دوري أبطال أوروبا. ويتصدر باريس سان جيرمان، حامل اللقب وبطل أوروبا، الترتيب بـ 57 نقطة، ويليه لنس بـ 53 نقطة.