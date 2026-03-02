افتتاح ونهائي كأس آسيا في الرياض.. والقرعة 11 أبريل

أعلن الاتحاد الآسيوي ‌لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة، الإثنين، برنامج مباريات كأس آسيا في السعودية، التي يشارك فيها 24 منتخبًا، من السابع من يناير حتى الخامس من فبراير 2027 في ثلاث مدن هي الرياض وجدة والخُبر.

وقال موقع الاتحاد الآسيوي على الإنترنت، الإثنين «إن ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض العاصمة سيستضيف مباراتي الافتتاح والنهائي إلى جانب مباريات المنتخب السعودي بطل آسيا ثلاث مرات».

ويتسع الملعب لـ 72 ألف متفرج ويعد الأكبر بين الملاعب الثمانية التي تستضيف البطولة.

ويستضف الملعب أيضًا أربع مباريات أخرى في دور المجموعات بما ‌في ذلك ‌المباراة الثانية للمنتخب السعودي في 12 يناير إضافة إلى مباراة ‌دور ⁠الستة عشر في ⁠24 يناير ومباراة دور الثمانية بعدها بخمسة أيام قبل استضافة المباراة النهائية بعد ذلك بأسبوع واحد.

ويستضيف ملعب جامعة الملك سعود، الذي يتسع إلى 26 ألف متفرج، خمس مباريات في دور المجموعات إلى جانب مباراة في دور الستة عشر 25 يناير، بينما يحتضن ملعب «المملكة آرينا»، الذي تبلغ سعته 26 ألف متفرج أيضًا، أربع مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر في 22 يناير ⁠وأخرى في دور الثمانية 28 يناير.

وتستكمل مباريات الرياض ‌على ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود، الذي ‌يسع 25 ألف متفرج ويستضيف خمس مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة ‌عشر 23 يناير، في حين يحتضن ملعب نادي الشباب، الذي تبلغ ‌سعته 13 ألف متفرج، أربع مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر في 22 يناير.

وفي جدة، يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، الذي يتسع إلى 60 ألف متفرج ويُعد ثاني أكبر ملاعب البطولة، خمس مباريات في دور المجموعات إلى جانب مباراة ‌واحدة في دور الستة عشر في 25 يناير ومباراة في دور الثمانية 28 يناير، وأخرى في قبل ⁠النهائي في الثاني من ⁠فبراير.

كما سيحتضن ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، الذي يتسع إلى 26 ألف متفرج، أربع مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر 24 يناير.

وأخيرًا، يستضيف ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في المنطقة الشرقية، الذي لم يكتمل بعد ويتسع لـ 45 ألف متفرج، مباريات في كافة أدوار البطولة باستثناء النهائي، بواقع أربع مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الستة عشر 23 يناير، ومباراة في دور الثمانية 29 يناير، إضافة إلى استضافة أولى مباراتي قبل النهائي في الأول من فبراير.

وسيتم تأكيد المباريات ومواعيدها عقب سحب قرعة كأس آسيا 2027، النسخة الـ 19 من البطولة، في 11 أبريل المقبل في حي الطريف التاريخي بالدرعية والمدرج على قائمة التراث العالمي في الرياض.

ولا تزال هناك أربعة مقاعد متبقية في البطولة سيتم حسمها عقب الجولة الأخيرة من التصفيات ـ الدور النهائي ـ 31 مارس الجاري.