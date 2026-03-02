الهلال.. تمبكتي يجري اختبارات طبية

يخضع حسان تمبكتي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، لاختبارات طبية، تحت إشراف الإسباني خوان خيمينيز، مساء الإثنين، وذلك قبل دخوله في التدريبات الجماعية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن تمبكتي، سيخضع إلى تقييم طبي، قبل منحه الضوء الأخضر، لأداء التدريبات، وذلك جراء الإصابة العضلية في الفخذ، والتي عانى منها، في مواجهة التعاون، والتي لعبت لحساب الجولة العاشرة «المؤجلة».

وغاب تمبكتي عن المشاركة مع الهلال ضد الشباب، الجمعة الماضي، خلال المواجهة التي كسبها الأزرق 5ـ3، إذ كان من المتوقع أن يستمر الغياب حتى عن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة أمام السد في الدوحة، قبل أن يعلن الاتحاد القاري تأجيلها إلى وقت لاحق بسبب الأحداث الجارية في المنطقة.

ميدانيًا، يعود لاعبو الفريق إلى تدريباتهم اليومية، الإثنين بعد إجازة اليومين الماضيين، على أن يفتتح الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الفريق استعدادات مباراة النجمة التي ستلعب الجمعة المقبل على ملعب «المملكة أرينا» ضمن منافسات الجولة الـ 25.

ويحتل الهلال المرتبة الثالثة في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 58 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر النصر.