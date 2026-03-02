الفتح يجدد عقد الجري

أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات تجديد عقد زياد الجري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، ولمدة ثلاثة مواسم إضافية حتى صيف 2029، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتدرج الجري ذو الـ 24 عامًا، في فئات النادي السنية قبل الانضمام للفريق الأول، وسبق له التوقيع على عقد احترافي طويل الأمد مع النادي في 2021 لمدة خمسة أعوام.

وجاء التجديد تعبيرًا عن ثقة إدارة النادي والجهاز الفني بقدرات اللاعب وأدائه المميز في خط الدفاع خلال المواسم الماضية، خاصة في دوري روشن السعودي.

من جانبه، يُتوقع أن يواصل الجري تقديم مستوياته القوية ليسهم في استقرار الدفاع وتحقيق أهداف الفريق في الفترة المقبلة.